Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в японской Хиросиме. Имеющая второй номер посева россиянка в трех сетах четвертьфинального матча обыграла Лауру Зигемунд из Германии.

Кудерметова выиграла первую партию со счетом 6:3, и потратила на это 39 минут. Вторая партия сложилась для 22-летней уроженки Казани сложнее. За 55 минут она проиграла со счетом 4:6. Однако в заключительном сете она все же довела встречу до победы – 6:2. В итоге, поединок продлился 2 часа 13 минут и ознаменовался выходом теннисистки из России в следующий раунд.

За выход в финал турнира с призовым фондом в 250 тысяч долларов Кудерметова сыграет против японки Мисаки Дои. Матч состоится 14 сентября.