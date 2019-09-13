Порошенко допросили по делу о вмешательстве в работу судей

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Экс-глава Украины ранее проигнорировал четыре вызова на допрос. 13 сентября он все-таки пришел в Государственное бюро расследований.

В ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш", Анжелика Иванова рассказала, что речь идет о прошедшем в апреле заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время его проведения Порошенко выразил мнение относительно незаконности и неправосудности решения суда по делу об отмене национализации Приватбанка.

Ранее Иванова рассказала, что бывший украинский президент является свидетелем в трех уголовных делах, а фигурирует в тринадцати. Порошенко ранее давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", а также уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".