В Москве пройдет благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям"

21 октября на сцене Московской консерватории выступят мировые оперные звезды: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова.

За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев. Ведущий концерта – Юлиан Макаров (телеканал "Культура"). В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Все собранные средства пойдут на лечение подопечных Русфонда – постоянного благотворительного партнера проекта.

Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году, тогда Дмитрия Хворостовского поддержали знаменитые оперные исполнители и друзья со всего мира.

Так, первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям", организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Кремлевском дворце. Второй концерт прошел в 2015 году в городе Уфе, тогда вместе с Дмитрием в концерте принял участие Ильдар Абдразаков. Третий концерт состоялся в 2016 году в Большом театре, когда на одной сцене выступили звезды мировой сцены Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло. В 2018 году на родине Дмитрия, в Красноярске, прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца.

Организатор концерта – Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского. Среди учредителей фонда – супруга Дмитрия, Флоренс Илли-Хворостовская. Цель благотворительного фонда – помощь детям, остро нуждающимся в лечении.