Собчак с Богомоловым бросили катафалк и приехали на венчание в карете

Столичная богема в пятницу, 13 сентября, празднует свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Ранее сообщалось, что молодожены подъехали к ЗАГСу на катафалке, который украшала надпись: "Пока смерть не разлучит нас". Предполагалось, что на данном автомобиле пара отправится и на венчание.

Церковное благословение состоялось в храме Большого Вознесения. К такому случаю его украсили цветами, сообщает "Московский комсомолец". В храм посторонних не пускали.

Ксения Собчак и Константин Богомолов оставили катафалк по дороге — на его смену пришла карета с четырьмя лошадьми.

Госавтоинспекция заинтересовалась видео, на котором запечатлено участие свадебного кортежа молодоженов, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по Москве. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.

В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на котором изображены их руки с супругом. На безымянных пальцах красуются кольца. В подписи Собчак отметила: "Женщина из Грибоедовского ЗАГСа сказала, что мы муж и жена. Мы поверили".