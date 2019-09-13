Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский госпитализирован, поэтому вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве по своему делу.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в МИА "Россия сегодня".

При этом адвокат журналиста Игорь Мокин сообщил рассказал агентству, что заседание было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском судьи, ведущего процесс.

По обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года в Киеве. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца. Позже данная мера многократно продлевалась.

28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из следственного изолятора в Киеве и 7 сентября передан России в рамках обмена между двумя странами, после чего прибыл в Москву. При этом на Украине уголовное дело в отношении него не прекращено.