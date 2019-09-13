Противокорабельную ракету "Оникс" поднимут на новый уровень

Российскую противокорабельную ракету "Оникс" решено модернизировать. Как заявили в "НПО машиностроения", они планируют существенно улучшить характеристики боеприпаса, чтобы повысить его эффективность, пишет агентство ТАСС.

"Оникс" – это сверхзвуковая противокорабельная ракета. Максимальная скорость – 2,5 Маха, дальность полета – 300 километров.



По данным из открытых источников, ракеты "Оникс" ставят, например, на береговые комплексы "Бастион", малые ракетные корабли проекта 21631, многоцелевые подводные лодки "Ясень".