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13 сентября 201915:37

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

cs.wikipedia.org

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Причиной конфликта послужила ситуация вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу. В конце августа вандалы в очередной раз облили монумент красной краской. После этого власти района Прага-6 закрыли его строительными лесами и брезентом, а накануне приняли решение вообще демонтировать монумент и перенести его в музей.

В МИД России уже пообещали, что это решение наносит урон двусторонним отношениям и не останется без ответа.

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, комментируя ситуацию, напомнил, что маршал Конев не только освободил Прагу от фашистских захватчиков, но и сумел тогда сохранить старинный город от разрушения.

"То, что мы видим сегодня, — просто неуважение к собственным гражданам: тем, кто воевал против нацизма, и тем, кто в благодарность поставили памятник маршалу", — подчеркнул Мединский. Он также назвал мэра округа Прага-6 ""гауляйтером" местного масштаба".

Между тем, в МИД Чехии предостерегли Мединского "от злоупотребления историей в политических целях и разжигания страстей в этой области". Там также подчеркнули, что вопрос о местонахождении памятника является внутренним делом страны.

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