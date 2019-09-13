Реклама алкоголя: запрет в отношении вина и пива хотят ослабить

Пиво, как и отечественное вино, нуждается в ослаблении запрета на рекламу.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы России Владимир Мишеловин, выступая на Форуме пивоваров, посвящённом 20-летию создания Союза российских пивоваров.

Это не первое предложение по ослаблению запретов на рекламу алкоголя в России. Так, министерство сельского хозяйства РФ предлагает разрешить рекламу вина в радиусе 200 километров от производственных площадок.

Минсельхоз работает над законопроектом, направленным на внесение поправок в закон о рекламе. Например, предлагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения на территориях, на которых осуществляется производство данной алкогольной продукции.