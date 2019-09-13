СКР сообщил о крупной пенсионной афере

В СКР возбудили уголовное дело о махинациях с переводом пенсий граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), передает "Интерфакс".

Как заявила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды".

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 года ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд НПФ.

Она отметила, что в настоящее время "проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших от противоправных действий, обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему".

Речь идет не о хищении пенсий, а о попытке заработать на отчисляемых негосударственными фондами так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР.

По словам экспертов, потерпевшими могут быть признаны Пенсионный фонд России, утративший своих клиентов, и сами держатели счетов, потерявшие определенные суммы в результате перевода своих накоплений из ПФР в другую организацию.