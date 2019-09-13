КХЛ. "Адмирал" всухую обыграл "Барыс" во Владивостоке

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем во Владивостоке, где местный "Адмирал" на своей площадке принимал "Барыс" из Казахстана. Встреча завершилась сухой победой хозяев со счетом 3:0.

Подопечные Сергея Светлова забили первую шайбу уже на второй минуте встречи, когда ворота "Барыса" поразил Денис Вихарев. Вторая и третья шайба дальневосточников была забита Константином Глазачевым, оформившим по итогам поединка дубль. Это произошло уже в третьем периоде.

Благодаря успеху в домашних стенах "Адмирал" набрал в турнирной таблице Восточной конференции шесть очков и сравнялся с "Барысом" по набранным баллам. Они делят шестую-седьмую строчки.