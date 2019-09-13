Крупный олень атаковал учебную машину в Польше

Четырнадцать полицейских патрулей на протяжении 12 часов преследовали забредшего в польский город Бельско-Бяла крупного оленя, сообщает TVN24.

Перепуганное животное днем 11 сентября устроило настоящий переполох в 170-тысячном городе на юге страны. В какой-то момент парнокопытное вылетело на оживленный перекресток и буквально запрыгнуло на учебный автомобиль.

"Удар был такой силы, как будто в нас врезалась машина. Мы съехали с перекрестка и вызвали полицию. Стражи порядка появились примерно через две минуты, оказалось, что они уже давно гоняются за оленем", — рассказал инструктор автошколы.

На поиски животного бросили 14 патрулей, к делу привлекли охотника и эвакуатор — травоядного планировали на время усыпить и вывезти в лес. Однако измотанный олень сам по реке добрался до естественного укрытия.

В результате "налета" животного никто не пострадал.