Песков прокомментировал возвращение на работу чиновницы, оскорбившей жертв паводка

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что отпуск чиновницы Иркутской области Ирины Алашкевич, оскорбившей жертв наводнения, закончился, а приказа о ее увольнении до сих пор нет.

Ряд СМИ сообщил о том, что после отпуска Алашкевич вернулась на работу в прежней должности.

Пресс-секретарь президента отметил, что если она выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, то это станет поводом для соответствующих вопросов, передает РИА Новости.

Запись, на которой иркутская чиновница уничижительно отзывается о жертвах наводнения в Тулуне, называя их "быдлом" и "бичевней", в середине августа разлетелась по соцсетям и СМИ и вызвала бурное возмущение в обществе.

В начале сентября на встрече с жителями Тулуна президента спросили, что он думает по поводу этого высказывания. Путин сказал, что об этой записи не знал, но если чиновница действительно такое сказала, то она действительно так сказала, то она "непорядочный человек", и "губернатор примет меры.



В подписи к ролику утверждалось, что это говорит Алашкевич, она же заявила, что данная запись — фальсификация.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко после скандала организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу, но, по данным местных властей, проверка пока не завершена.