Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала снимок, на котором запечатлены свидетели ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

Со стороны жениха свидетелем стал журналист Андрей Колесников, со стороны невесты — художник и дизайнер Андрей Бартенев.

Свадьба Собчак и Богомолова отмечается в пятницу, 13 сентября. Молодожены уже побывали в ЗАГСе, куда прибыли на катафалке, после чего отправились на церемонию венчанию, только на этот раз в карете.

В распоряжении Вестей.Ru оказались кадры выхода Ксении Собчак и Константина Богомолова из храма Вознесения у Никитских ворот после таинства венчания. Пара выглядела совершенно счастливой, но в разговоры с многочисленными журналистами не вступала.

Несмотря на праздничное событие, в ГИБДД заинтересовались видео, на котором катафалк из свадебного кортежа Собчак и Богомолова едет с открытым багажником. В настоящее время инспекцией изучаются данные кадры. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что пытаются понять, попадает ли данный случай под нарушение ПДД, сообщает РИА Новости. "Ситуации бывают разные, если багажник просто открылся и закрылся, то в этом нарушения нет", — отметили в ведомстве.

На свадьбу Собчак и Богомолова приглашены около 300 гостей. В их числе Федор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст и его супруга Софья. Телеведущий Андрей Малахов держал венец Собчак и Богомолова.