В "Барселоне" склоняются к покупке Мбаппе вместо Неймара

Среди руководителей испанской "Барселоны" зреет конфликт – часть руководящего состава склоняется к отказу от приобретения нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. Вместо него хотят видеть молодого француза Килиана Мбаппе.

И у некоторых руководителей "Барсы" есть несколько веских аргументов в пользу трансфера Мбаппе. Как сообщает Чемпионат.Com, Мбаппе является привлекательным вариантом с точки зрения возраста – ему всего 20 лет. К тому же он результативнее Неймара, и имеет больший потенциал на позиции центрфорварда, нежели бразилец.

Играет свою роль и имиджевая составляющая. Некоторых членов руководства "блаугранас" смущает тот информационный фон, который в последнее время окружил звездного бразильца. В пользу Мбаппе говорит как раз отсутствие такового.

Напомним, что накануне фанаты "Пари Сен-Жермен" объявили о готовящихся акциях против Неймара. Активные болельщики парижан вступили в конфликт с боссами клуба, которые предупредили о недопустимости обструкций в адрес бразильца. Те в ответ готовят бойкот.