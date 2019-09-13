Опекуны сделали секс-рабыней молодую женщину, больную диабетом и раком

В "Прямой эфир" обратилась 24-летняя Марина Романова. Молодая женщина рассказала, как в 20 лет после страшного ДТП она попала под опеку Веры Ивановны Романовой.

Женщина ее выходила, поставила на ноги, за что Марина Вере Ивановне очень благодарна. Однако через 10 месяцев после того, как она попала к этой женщине, из тюрьмы вернулся ее сожитель.

Как рассказывает Марина, он очень жестоко обращался и со своей сожительницей, и с Мариной, а спустя некоторое время и вовсе превратил ее в секс-рабыню.

По ее словам, Николай с сыном обманом заманили ее в квартиру в Туле, где заперли и под угрозой лишить инсулина (у Марины с детства сахарный диабет) заставляли обслуживать мужчин, которых приводили.

Этот ад, рассказывает молодая женщина, продолжался четыре месяца, в течение которых она лишь несколько раз была на воле – во время переезда с одной квартиры на другую.

Ко всем несчастьям добавилось и то, что помимо диабета и его осложнений у Марины обнаружили рак.

Тогда женщина обратилась через Интернет за помощью, и откликнулись очень многие, перечислив ей весьма существенные средства на препараты, которые не входят в ОМС. А одну певицу так растрогала история женщины, что она сняла Марине квартиру, чтобы та смогла вырваться от опекунов-мучителей.

В студии программы Романова говорит, что понимает, насколько невероятной выглядит ее история, но уверяет: таких, как она – немало, поэтому она и решилась обратиться на ТВ.

Сотрудники программы, тем временем, разыскали опекуншу Веру Ивановну Романову. Она утверждает, что Марина на самом деле – ее биологическая дочь, и ее никто в семье не обижал.

Кто из женщин говорит правду? И кто на самом деле Марина Романова – жертва домашнего насилия или мошенница? Им во время программы было предложено пройти ДНК-тест и детектор лжи.

О том, что показали их результаты – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".