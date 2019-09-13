Достигнута договоренность о снятии ограничений на перелеты между Жуковским и Прагой

Россия и Чехия договорились снять все ограничения на авиаперелеты между Прагой и подмосковным Жуковским. Договоренность о полной либерализации частотного регулирования на этом маршруте достигнута после переговоров директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светланы Петровой с представителями чешских авиационных властей. Также достигнута договоренность по перелетам из Праги в Сеул.

"Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" в июле 2019 года отменили рейсы в Чехию, поскольку Прага аннулировала разрешения на их полеты, напоминает "Интерфакс". Чешская стороны была недовольная условиями транссибирского маршрута для авиакомпании Czech Airlines. Москва и Прага вскоре договорились о возобновлении рейсов в прежних объемах до конца лета и начале переговоров. Сейчас переговоры завершились соглашением.