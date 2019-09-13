Тема:

Авиасообщение России и Чехии 30 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 сентября 201917:43

Достигнута договоренность о снятии ограничений на перелеты между Жуковским и Прагой

Россия и Чехия договорились снять все ограничения на авиаперелеты между Прагой и подмосковным Жуковским. Договоренность о полной либерализации частотного регулирования на этом маршруте достигнута после переговоров директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светланы Петровой с представителями чешских авиационных властей. Также достигнута договоренность по перелетам из Праги в Сеул.

"Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" в июле 2019 года отменили рейсы в Чехию, поскольку Прага аннулировала разрешения на их полеты, напоминает "Интерфакс". Чешская стороны была недовольная условиями транссибирского маршрута для авиакомпании Czech Airlines. Москва и Прага вскоре договорились о возобновлении рейсов в прежних объемах до конца лета и начале переговоров. Сейчас переговоры завершились соглашением.

Ранее по теме

Сейчас

15:07

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

14:29

Вышинский госпитализирован

14:19

Ситуация с OPAL: немецкий регулятор поддержал решение евросуда

13:27

Санкции, обмен, "Минск": Песков ответил на вопросы об Украине

13:00

Следком назвал имя причастного к обстрелу жителей ДНР

12:38

СМИ сообщили о том, что Заворотнюк попала в реанимацию

12:24

Движение по А107 восстановлено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ушаков высказался по российско-украинскому обмену и нормандскому формату

Ушаков высказался по российско-украинскому обмену и нормандскому формату

53 минуты назад
Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья

Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья

50 минут назад
Достигнута договоренность о снятии ограничений на перелеты между Жуковским и Прагой

Достигнута договоренность о снятии ограничений на перелеты между Жуковским и Прагой

27 минут назад
Вышинский госпитализирован

Вышинский госпитализирован

3 часа назад
Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем

Собчак опубликовала фото со свидетелями и новым мужем

1 час назад
Рубль снова обрел силу. Что может помешать укреплению российской валюты?

Рубль снова обрел силу. Что может помешать укреплению российской валюты?

11 часов назад
Опекуны сделали секс-рабыней молодую женщину, больную диабетом и раком

Опекуны сделали секс-рабыней молодую женщину, больную диабетом и раком

32 минуты назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

11 минут назад
СКР сообщил о крупной пенсионной афере

СКР сообщил о крупной пенсионной афере

2 часа назад
Полицейских меньше, зарплаты выше: Песков отреагировал на предложение Грефа

Полицейских меньше, зарплаты выше: Песков отреагировал на предложение Грефа

3 часа назад
Европейцам понадобилась ещё одна общая валюта

Европейцам понадобилась ещё одна общая валюта

1 час назад
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

2 часа назад
Христов процитировал слова Заворотнюк о тяжелой болезни

Христов процитировал слова Заворотнюк о тяжелой болезни

2 часа назад
Голикова анонсировала увеличение маткапитала

Голикова анонсировала увеличение маткапитала

6 часов назад
8-часовой рабочий день отменять не будут

8-часовой рабочий день отменять не будут

9 часов назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Мужчина изрезал ножом картину известного французского художника

Мужчина изрезал ножом картину известного французского художника

25 минут назад
"Я тебе каблуком заряжу": женщина вывихнула руку настойчивому инспектору

"Я тебе каблуком заряжу": женщина вывихнула руку настойчивому инспектору

39 минут назад
Чубайс поведал о "педалях" российской экономики

Чубайс поведал о "педалях" российской экономики

59 минут назад
Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

1 час назад
"Яндекс" запустит "народный" сервис инвестиций при помощи ВТБ

"Яндекс" запустит "народный" сервис инвестиций при помощи ВТБ

1 час назад
Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки

Пенсионерке не дали квартиру из-за тезки

1 час назад
ФНС: задолженностей у Киркорова нет

ФНС: задолженностей у Киркорова нет

1 час назад
Семья европейцев прибегла к ЭКО и получила ребенка-азиата: они подали в суд

Семья европейцев прибегла к ЭКО и получила ребенка-азиата: они подали в суд

1 час назад
Медведев уточнил, от чего зависит введение четырехдневки

Медведев уточнил, от чего зависит введение четырехдневки

2 часа назад
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

2 часа назад
Украинские военные хотят купить еще американских ракет

Украинские военные хотят купить еще американских ракет

2 часа назад
Песков прокомментировал возвращение на работу чиновницы, оскорбившей жертв паводка

Песков прокомментировал возвращение на работу чиновницы, оскорбившей жертв паводка

2 часа назад
Опасное соседство: жители района Беговой протестуют против создания приюта для бездомных

Опасное соседство: жители района Беговой протестуют против создания приюта для бездомных

2 часа назад
Реклама алкоголя: запрет в отношении вина и пива хотят ослабить

Реклама алкоголя: запрет в отношении вина и пива хотят ослабить

2 часа назад
Истребители 17 раз отгоняли иностранных разведчиков от российских границ

Истребители 17 раз отгоняли иностранных разведчиков от российских границ

3 часа назад
Ситуация с OPAL: немецкий регулятор поддержал решение евросуда

Ситуация с OPAL: немецкий регулятор поддержал решение евросуда

3 часа назад
Судьба Стаса Костюшкина: "Чай вдвоем" и жизнь втроем

Судьба Стаса Костюшкина: "Чай вдвоем" и жизнь втроем

3 часа назад
Довлатова в Таллине поставят рядом с Достоевским

Довлатова в Таллине поставят рядом с Достоевским

3 часа назад
Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

3 часа назад
Химики нечаянно создали самый чёрный материал в истории

Химики нечаянно создали самый чёрный материал в истории

4 часа назад
Белый рынок аренды: в Москве начнут строить наемные дома

Белый рынок аренды: в Москве начнут строить наемные дома

4 часа назад
Техновидение #10: PROвал или PROгресс? Странные гаджеты с выставки IFA

Техновидение #10: PROвал или PROгресс? Странные гаджеты с выставки IFA

6 часов назад
Погода выходных: встречаем осень

Погода выходных: встречаем осень

6 часов назад
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

7 часов назад
Известный препарат помог при агрессивном раке мозга

Известный препарат помог при агрессивном раке мозга

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку