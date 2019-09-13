Мужчина изрезал ножом картину известного французского художника

В Париже посетитель Центра Помпиду изрезал ножом картину известного французского художника Даниеля Бюрена. В настоящее время злоумышленник задержан.

Французское издание Le Parisien сообщает, что мужчина совершил несколько ударов ножом по произведению искусства. Злоумышленник действовал быстро, потому не удалось предотвратить его действия. Вандала хотят отправить на психиатрическую экспертизу.

В Центре Помпиду пока не прокомментировали инцидент, который случился в четверг, 12 сентября. По данным издания, 54-летний злоумышленник является бездомным.

Пока неизвестна сумма ущерба, нанесенного картине. Эксперты Центра Помпиду ее подсчитывают. Отмечается, что сумма может быть высокой, поскольку Даниель Бюрен высоко ценится на рынке современного искусства. Например, в 2016 году картина французского художника была продана за 1,2 миллиона евро.

Даниель Бюрен — художник-концептуалист. Он является одним из основателей парижской арт-группы позднего современного искусства БМПТ.

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