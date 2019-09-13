"Я тебе каблуком заряжу": женщина вывихнула руку настойчивому инспектору

Пятидесятилетней жительнице Нижнего Тагила грозит до 10 лет лишения свободы за оказанное инспектору ДПС сопротивление, в ходе которого, как отметили в СКР, страж порядка получил вывих руки. Представленные кадры свидетельствуют не в пользу женщины, но не объясняют, как полицейский мог получить травму средней тяжести.

Сам инцидент произошел еще 4 августа, однако запись появилась только 13 сентября, в этот же день следователи сообщили о возбуждении уголовного дела. На записи видно, как служитель закона уговаривает женщину выйти из салона автомобиля, дабы установить ее личность и составить протокол о езде с непристегнутым ремнем. Та отказывается выходить и даже грозит пустить в ход женское оружие.

"Я тебе сейчас вот этим каблуком заряжу", — обещает она.

Итогом стычки, как уверяют следователи, стал вывих руки у инспектора после того, как хулиганка ударила его. Однако на записи этот момент отсутствует, более того, страж порядка не демонстрирует каких бы то ни было болевых ощущений.

Статья о применении насилия в отношении представителя власти предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.