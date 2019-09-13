Оператор OPAL назвал срок исполнения судебного решения

В компании OPAL Gastransport GmbH уже приступили к выполнению судебного решения по ограничению "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода OPAL, передает ТАСС.

10 сентября Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, позволявшее "Газпрому" полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока". Теперь компании запрещено поставлять газ по OPAL сверх мощностей, оговоренных судебным решением. Федеральное сетевое агентство ФРГ уже поддержало этот вердикт.

В OPAL Gastransport GmbH уточнили, что доступ к мощностям будет ограничен уже к 6 утра 14 сентября.

Трубопровод Opal проходит от побережья Балтийского моря по территории Германии и соединяет газопровод "Северный поток" с сетями Западной Европы. Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода. Однако в 2016 году Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей. После этого Польша подала в суд, так как посчитала, что такой расклад может позволить "Газпрому" отказаться от транзита газа через Украину.