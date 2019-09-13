Украине предложили войти в состав России вслед за Крымом

Как Украине снова оказаться в едином государстве с Крымом, подсказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Есть очень быстрый и реальный метод, подчеркнул сенатор Цеков: Украине надо войти в состав России или в союзное государство со стиранием границ. Все остальное, по его мнению, сказки для избирателей. Так сенатор отреагировал на заявления шестого президента Украины Владимира Зеленского о новых идеях по возвращению Крымского полуострова. Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма не только словами.

Крым воссоединился с Россией по воле крымчан, высказавшихся за это на референдуме. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет, подчеркнул Сергей Цеков. По его мнению, все остальное – сказки для украинских избирателей, которых киевские власти, считают, видимо, дураками, сообщает РИА Новости. По словам российского сенатора, граждане Украины уже давно поняли, что нет никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины.

После слов Зеленского о Крыме депутат Думы Наталья Поклонская предложила президенту Украину прекратить ерунду и заняться делом — йогой или дельфинотерапией.

Референдум о возвращении Крыма в состав России прошел 18 марта 2014 года после февральского госпереворота в Киеве. На нем 96,77% крымчан проголосовали за возвращение в Россию. Также за вхождение в Россию проголосовали 95,6% севастопольцев. Вопрос с Крымом закрыт, подчеркнул после этого президент России Владимир Путин.

В апреле 2014 года Киев начал в Донбассе так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей востока страны, которые не приняли Майдан. Жертвами проведения военной операции в Луганской и Донецкой областях стали более 13 тысяч человек.

Киев, между тем, продолжает считать Крым своей, но "временно оккупированной территорией". При этом Киев отрезал жителям Крыма подачу воды и электроэнергии.