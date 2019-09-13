Звезда "Интернов" Илья Глинников попал в список злостных должников

Звезда "Интернов" и других сериалов, а также участник популярных реалити-шоу Илья Глинников попал в список злостных должников.

По данным ГИБДД, он вот уже 7 лет регулярно нарушает правила дорожного движения на своем белоснежном "Инфинити" с красивыми номерами и не оплачивает штрафы.

За последний год у Глинникова накопилось 139 непогашенных взысканий, в результате чего Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль.

Чтобы не лишиться своей дорогой машины, актеру пришлось разом оплатить все штрафы на общую сумму больше ста тысяч рублей.

На данный момент арест с машины снят, но информация о долге все еще есть в базе данных судебных исполнителей, сообщают "Вести. Дежурная часть".