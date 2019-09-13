"Удивительные люди": человеческие возможности без границ на "России 1"

Способности, не поддающиеся научному объяснению, люди, для которых нет пределов возможностей и не существует никаких законов физики, в том числе гравитации. Управлять собственным давлением, рисовать с натуры сразу двумя руками и считать быстрее компьютера — все это и не только умеют участники программы "Удивительные люди". В ближайшее воскресенье на телеканале "Россия 1" — очередной выпуск.

- Начинаем испытание, время пошло!

Никакого волшебства — только знание физики и терпение. Саксофон, валторна и скрипка парят в воздухе. Одно неверное движение может стоить победы. Поиск равновесия может занять до нескольких часов.

Испытываем способности участников за кулисами. Два портрета одновременно обеими руками — еще и на скорость.

- У меня уже челюсть устала улыбаться!

Валерий Гришанин — самоучка, рисовать начал совсем недавно. В прошлом баскетболист, он понял: его призвание — художник.

- Я правша. Когда я рисую, я сразу пишу одной рукой, правой, а левой наперед задаю какие-то действия.

Таланты и умения, которые не поддаются научному объяснению.

- Мы играем с давлением, а с давлением шутки плохи.

Джовхар Гаджиев удивляет тем, что может управлять своим давлением. Цифры на тонометре — как при инсульте, — но он абсолютно здоров.

"Давление я могу повышать, наверное, пока не вырублюсь", — говорит он.

"Если это все делать под контролем и тренироваться, это все безопасно. Но просто так с этим шутить я не советую", — говорит врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Сергей Кораблев.

Феномены нашего времени покорят зрителей. В новом сезоне — битвы между настоящими супергероями. Звездная гостья проекта Ольга Шелест говорит, что не устает удивляться.

"Шоу абсолютно мотивирует людей искать в себе какие-то скрытые потенциалы, скрытые таланты, уникальности. Может быть, даже, не научиться чему-то, а понять, что в тебе есть какой-то дар", — говорит она.

Они преодолевают законы гравитации, считают быстрее компьютера, делают то, что не могут другие. Чтобы узнать силу своих способностей, нужно их испытать. И это возможно только здесь — в шоу "Удивительные люди". Новый сезон и новые таланты: участники доказывают, что человеческие возможности безграничны.