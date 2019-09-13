Каванья победил на 19-м этапе "Вуэльты Испании", Роглич сохранил лидерство

Французский велогонщик Реми Каванья из команды Deceunick – Quick Step одержал победу на 19-м этапе престижной шоссейной многодневке "Вуэльта", проходящей на дорогах Испании. Дистанцию этапа в 165 километров он преодолел за 3 часа 43 минуты 34 секунды.

Второй результат по итогам этапа показал представляющий Ирландию Сэм Беннетт – гонщик команды Bora –Hansgrohe. Третьим к финишу приехал еще один спринтер Deceunick – Quick Step чех Зденек Штыбак. Оба спортсмена завершили гонку спустя пять секунд после Каваньи. Из россиян лучшее время у Вчеслава Кузнецова из Katyusha Alpecin, с отставанием в шесть минут и шесть секунд финишировавший на 103-м месте.

Желтую майку лидера по-прежнему продолжает удерживать словенец Примож Роглич из Jumbo Visma, который смог ее сохранить несмотря на массовый завал на одном из участков трассы. Второй и третий – гонщики Movistar испанец Алехандро Вальверерде и колумбиец Наиро Кинтана.