Зеленский озвучил условия выборов в Донбассе

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, говорить о проведении местных выборов в Донбассе можно будет только после полного разведения сил по всей линии соприкосновения.

"Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. И только после этого мы можем говорить о формате выборов", — объяснил он.

При этом Зеленский признал, что местные выборы там должны быть, но подчеркнул, что проходить они должны по украинскому законодательству.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Сегодня же стало известно, что Украина готовит списки для проведения нового обмена.