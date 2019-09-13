Шахматы. Карякин выиграл первую партию второго раунда Кубка мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин добился победы в первой партии второго раунда шахматного Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске. В пятницу он встречался с американцем Самуэлем Севяном и белыми фигурами обыграл соперника.

Помимо Карякина победили также еще два шахматиста из России: Владислав Артемьев был сильнее представителя Грузии Ивана Чепаринова, а Евгений Томашевский взял верх над Читамбарамом Аравиндху из Индии.

В остальных партиях россияне завершили свои партии ничьими: Ян Непомнящий разошелся миром с Александром Предке, Даниил Дубов –с иранцем Алирезой Фируджой, Александр Грищук – с голландцем Беньямином Боком, Петр Свидлер — с Андреем Есипенко, Никита Витюгов – с немцем Никласом Хушенбетом, Дмитрий Андрейкин – с Ринатом Джумбаевым из Казахстана, Максим Матлаков – с израильтянином Борисом Гельфандом, Антон Демченко – с американцем Уэсли Со, а Евгений Наер – с голландцем Анишом Гири.

Также ничьей завершил свою партию китаец Ди Лижэнь с армянином Сергеем Мовсисяном. Француз Максим Вашье-Лаграв победил Игоря Коваленко из Латвии, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров нанес поражение Рустаму Касымджанову из Узбекистана.