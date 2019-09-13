Слухи о Смоленкове могли распустить в интересах ФБР

Информация об операции спецслужб США по вывозу из России в 2017 году американского агента тиражируется в СМИ в интересах Федерального бюро расследований. Этой версии придерживается колумнист The Wall Street Journal Кимберли Старссел. ФБР, подчеркивает он, для оправдания своих действий всегда организует утечки информации с претензией на сенсационность. Такая тенденция сложилась с самого начала сказок о сговоре Дональда Трампа с Россией, отмечает американский журналист.

Утечка о высокопоставленном источнике ЦРУ в Кремле появились перед предстоящей публикации доклада Минюста США, отмечает Кимберли Старссел. В этом докладе проанализирована, а имелись ли у ФБП достаточные основания для слежки за предвыборным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году. Информация о ценном агенте в Кремле могут быть использованы для обоснования этих действий ФСБ, поясняет ТАСС со ссылкой на американского журналиста.

Конгрессмены-республиканцы и до 2016 года добивались от разведсообщества США информации о планах российского руководства. Но они никогда не видели докладов разведки и сведений от высокопоставленного информатора в России.

Новость об агенте появилась на телеканале CNN, который Трамп называет "фейк-ньюс". Сведения неточны, заявили в ЦРУ и Белом доме. Эта информация ставит под угрозу жизни людей, добавила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Речь в сюжете может идти о человеке по имени Олег Смоленков. Это экс-сотрудник администрации президента России, который в прошлом работал в российском посольстве в США. Несколько лет назад Смоленков был уволен внутренним распоряжением их президентской администрации, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Смоленков в 2017 году выехал за границу на отдых, после чего вместе с семьей исчез. По некоторым данным, он стал жить в штате Вирджиния. Но после появления журналистов у его дома, который оценивается в миллион долларов, все члены проживающей там семьи срочно покинули свое убежище.