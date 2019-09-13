Медицинская реформа: новые зарплаты, больницы и жизненно важный "Фризиум"

Минимальные размеры зарплат врачей первичного звена будут зафиксированы и составят 170 процентов от среднего уровня по региону. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр подробно рассказала о предложениях, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения — они подготовлены по поручению президента. Помимо прочего она собщила, что препарат "Фризиум", жизненно необходимый тяжелобольным детям, пройдет регистрацию в России по упрощенной схеме.

Впервые в медицинской практике министр здравоохранения проводит прямую линию. Видеозвонки — от коллег из регионов. Кто с жалобами, кто с вопросом. Больше всего волнует, конечно, зарплата. Минздрав планирует вернуться к отраслевой системе, когда зарплату и надбавки устанавливает не главный врач, а государство.

"Мы бы хотели определенные вещи прописать как структуру — минимальную заработную плату, возможность дифференциации и так далее. Мы считаем необходимым повысить привлекательность программы "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер", введя индексацию, особенно для наиболее сложных территорий", — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За основу в Минздраве взяли так называемую среднюю зарплату по экономике. Вот сколько должны получать сотрудники первичного звена. Врач — не менее 170 процентов. Если он работает на скорой помощи — не менее 200. Минимальная зарплата фельдшера должна быть не меньше 120 процентов от среднестатистической. Средний медперсонал и те, кто посещает пациентов на дому, и те, кто работает в кабинетах, должны получать не менее 70 процентов.

Реформировать будут не только финансы, но и сами больницы. Почти четыреста зданий ЦРБ нужно серьезно ремонтировать или вообще сносить — там, где возраст перевалил за сто лет, а износ — за восемьдесят процентов. Построят новые типовые, чтобы земская медицина от чеховских стандартов, наконец, перешла к современным.

"Больных возят по улице в мороз, закутанных в одеяла, из корпуса в корпус. Нет современных операционных, потому что нет нормальной вентиляции, нет ламинарных потоков, нет условий для внедрения современных технологий", — сообщила Вероника Скворцова.

Чтобы в целом привести первичное звено в порядок, а эту задачу перед Минздравом поставил президент Владимир Путин, выделено почти 240 миллиардов рублей. В сельской местности строятся фельдшерско-акушерские пункты, обновляется медоборудование, автопарк. Со следующего года отменят возрастной ценз для участников программы "Земский доктор", расширят ее географию. По европейскому образцу планируют ввести практику наставничества.

"Это очень важно внедрить в нашей стране, чтобы не менее 2-3 лет молодые специалисты отрабатывали под контролем опытных наставников в государственной системе здравоохранения", — поделилась Вероника Скворцова.

Что касается актуальных острых состояний, Вероника Скворцова заявила об ускоренной регистрации в России препарата "Фризиум". Это лекарство жизненно необходимо для облегчения боли, в том числе детям. Поскольку препарат используется в медицине уже более 20 лет, решено обойтись без лабораторных формальностей. Производитель просто должен подать документы в Минздрав в течение месяца.