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13 сентября 201920:59 Елена Ерофеева

Пенсионная афера: накопления полумиллиона россиян мошенники перевели в частные фонды

Пенсионная афера: накопления полумиллиона россиян мошенники перевели в частные фонды

Миллиарды рублей, которые жители России откладывали себе на пенсию, похищены. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Пострадавших почти полмиллиона. Их подписи подделали, а их деньги с накопительных счетов вывели в частные пенсионные фонды.

Распорядиться пенсией Светлана не успела, ее опередили мошенники. Она случайно узнала, что из государственного пенсионного фонда ее скромные сбережения перетекли в негосударственный фонд со звучным названием "Будущее". Баланс ее собственного будущего на данный момент отрицательный — минус 50 тысяч.

"Этих действий я не совершала, то есть я не заключала договор с НПФ "Будущее", не подавала заявление в ПФ о переходе", — говорит потерпевшая Светлана Волошинова.

Но в Пенсионном фонде откуда-то взялось ее заявление, заверенное нотариусом. Правда, нотариус тоже уверена, что ничего подобного не заверяла.

В "Будущем" журналистам сказали: это дело прошлого. У фонда теперь новый собственник. На этот раз честный.

"Нечестно — это когда в фонд пришли собственники, руководство, год поработали и ушли. У нас вот что-то вроде того и было", — объясняет Дмитрий Ключник, заместитель генерального директора НПФ "Будущее".

Владел им известный в широких кругах бизнесмен Борис Минц, хозяин столичных бизнес-центров и пенсионных фондов.

"Фонд получил деньги, вложил их в какие-то не очень надежные активы, в которые сам захотел, поднял ликвидность. Дальше руководство этого фонда ушло, акционеры ушли, а нам последствия разгребать", — рассказывает Дмитрий Ключник, заместитель генерального директора НПФ "Будущее".

Фонд работал через агентов. Задача стояла одна: привлечь как можно больше клиентов. За каждую вписанную душу агент получал вознаграждение в 6000 рублей. Вписанная душа получала клубок проблем в будущем.

"В данном вопросе проигрывают только люди, конкретные физические лица", — поясняет Елена Тетюнина, генеральный директор НПФ "Будущее".

Дмитрий проиграл 130 тысяч рублей. Его инвестиционный доход Пенсионный фонд оставил у себя — так положено по закону. Если клиент меняет фонд, его процент обнуляется. Дмитрия вместе с его будущей пенсией продали несколько раз.

"Оказалось, что мои деньги сейчас находятся в "Нефтегаранте", который с августа 2019 года называется НПФ "Эволюция". А в прошлом году он назывался НПФ "Согласие", — возмущается потерпевший Дмитрий Кочетков.

Клиенты попадали в паутину агентских сетей. Им навязывали договоры в банках, в салонах мобильной связи. Улыбчивые молодые люди ходили по домам, убеждали клиентов перейти из одного фонда в другой, обещая "золотые горы".

"Человека вводили в заблуждение. Говорили, что этот пенсионный фонд закрылся, поэтому вам надо сделать какие-то движения. Человек подписывал, доверяя агенту", — объясняет Евгений Якушев, генеральный директор компании "Пенсионные и актуарные системы".

Пострадавших по всей России как минимум полмиллиона человек. Следственный комитет будет искать виновных, они пока не установлены.

"По факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды возбуждено уголовное дело", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве.

Пенсионный Фонд России в письменном ответе на запрос журналистов указывает: материалы следствия пока не получали. Фонд, как и вкладчики, сторона потерпевшая.

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