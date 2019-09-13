Небывалый ажиотаж: в очереди на выставку Щукина стоят по несколько часов

Пушкинский музей продлевает часы работы выставки "Щукин. Биография коллекции". В последние дни перед закрытием экспозиция будет работать до 23:00. Решение связано с небывалым ажиотажем. На протяжении всех трех месяцев ежедневно посмотреть на шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога приходили более четырех тысяч человек.

Очередь почти на километр, время ожидания — от трех часов. Выставка "Щукин. Биография и коллекция" бьет все рекорды посещаемости.

Сейчас стоят москвичи. Вернулись из отпусков, а электронные билеты раскуплены. Они рассказали, что стоят четвертый час, но очень хотят попасть в музей. Кого-то в ожидании спасают книги и любовь к искусству. Кто-то пытается и подзаработать. Например, одни молодые люди весь день держали место, а еще один предприимчивый молодой человек предлагал его продать.

Несмотря на то, что большая часть экспонатов постоянно выставляется в Эрмитаже и в самом Пушкинском, люди готовы стоять, чтобы увидеть знакомые полотна в новом свете. Это уже назвали эффектом "девочки с персиками" по аналогии с феноменом культурной очереди на Серова в 2016 году.

Теперь это не просто картины — это страницы из жизни Сергея Щукина. Выходец из купеческой семьи, торговец текстилем он обнаружил тонкий вкус к живописи, скупил опередившие свое время шедевры и подарил их своей стране.

"У нашего музея была большая миссионерская цель эту историю рассказать. Огромные очереди, музеи переполнены людьми — это очень приятно", — рассказала директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Вот зал с импрессионастами, которых Щукин обожал в молодости. Здесь дух парижских салонов, в которых он пропадал. Еще одна стена — пантеон Гогена. Сказочные картины спасали Щукина в череде личных трагедий.

"Привлекает эмоциональный контакт, подлинная жизнь Щукиных, которая возродилась здесь", — поделился старший научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина Алексей Петухов.

Всего за три месяца экспозицию осмотрели более 350 тысяч человек. И счетчик не остановлен.

Последний шанс посетить выставку — в эти выходные. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, часы посещения продлили до 11 часов, чтобы как можно большей желающих могли познакомиться с коллекцией Щукина и узнать больше о нем самом.