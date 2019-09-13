Денис Пушилин рассказал о главной мечте жителей Донбасса

"Вхождение в состав России – это то, о чем жители Донбасса мечтают с 2014 года. Это мнение большинства наших людей", — заявил в эфире программы "60 минут" глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, подчеркнув, что из Минских соглашений Донбасс выходить не собирается.

"При условии всецелого выполнения Минских соглашений интеграция с Россией будет неизбежна, потому что в них прописан пункт о трансграничном сотрудничестве", — подчеркнул глава ДНР.



12 сентября на своем сайте Денис Пушилин написал: "Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа". По его словам, народ Донбасса "настроен оптимистично" после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Президент России подписал этот документ 24 апреля 2019 года. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей ДНР и ЛНР.