Ким Клийстер готова вернуться в теннисный тур после 7 лет перерыва

Известная бельгийская теннисистка, четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" Ким Клийстерс сообщила своим подписчикам в одной из социальных сетей, что в 2020 году она вернется в профессиональный теннис. Экс-первой ракетке мира 36 лет, но она считает, что достаточно молода.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) 12 сентября 2019 г.

"Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Правда. Но еще мне нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству", — написала Ким.

"А что если попробовать совместить? Смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать свой максимум на корте? Давайте это сделаем. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020-м", – заявила Клийстер в специальном видео для поклонников.

Стоит напомнить, что Клийстерс свой первый "Шлем" завоевала до рождения первенца, на US Open в 2005 году. Затем она стала мамой в первый раз и вернулась в тур в 2009-м после чего выиграла еще три "Больших шлема", снова стала №1 рейтинга. В сентябре 2012 года Ким снова ушла и родила еще двоих детей. Теперь она намерена снова играть в WTA.