Ким Клийстер готова вернуться в теннисный тур после 7 лет перерыва

Известная бельгийская теннисистка, четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" Ким Клийстерс сообщила своим подписчикам в одной из социальных сетей, что в 2020 году она вернется в профессиональный теннис. Экс-первой ракетке мира 36 лет, но она считает, что достаточно молода.

