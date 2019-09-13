Как 105 лет назад: футбольный ретро-матч пройдет в городе Гаврилов-Ям

Историческая реконструкция закрытия футбольного сезона 1914 года пройдет в субботу, 14 сентября, в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Ее центральной частью станет ретро-матч "Футбол на все времена", который пройдет на стадионе "Труд", одном из первых в России.

Во встрече на футбольном поле сойдутся игроки команды "Чайка" из Гаврилов-Яма и ветераны ярославского "Шинника", которые примут участие в ретро-матче по дореволюционным правилам футбола и выйдут на поле в аутентичной форме начала XX века. Значительная часть гостей мероприятия проведет этот день в костюмах тех времен; входные билеты, гастрономия и сувениры также будут оформлены в духе атмосферы начала прошлого столетия.

Матч станет одной из частей традиционного фестиваля "Гол! по-гаврилов-ямски", в программе которого также предусмотрены футбольные мастер-классы от тренеров Центра подготовки клуба "Шинник" (Ярославль), запланирована работа маркета местной еды "Фут-ГОЛ!", футбольного тира, спортивных и детских площадок, контактного музея, сувенирных лавок и фотозон.

В прошлом году фестиваль "Гол! по-гаврилов-ямски" проводился дважды – летом и зимой, напоминает официальный сайт Российского футбольного союза. За два раза мероприятие посетило около 10 тыс. человек, как жителей самого Гаврилов-Яма так и гостей из других городов Ярославской области и других регионов России.