Собчак и Богомолов удивляли и шокировали: свадебный катафалк, подружка в шарах и любовь до гроба

Красные скатерти, черная посуда, алые маки — символы загробного мира и катафалк для молодоженов. Свадьба Богомолова и Собчак, как и ожидалось, удивила.

"Стараемся делать так, чтобы к нам приезжали дружественные компании, близкие нам по духу", — заявление музея Москвы, который Ксения Собчак и Константин Богомолов, как выяснилось, выбрали в качестве площадки для своей свадьбы в пятницу, 13 сентября, вместо ранее заявленного Петровского пассажа.

Насчет близости по духу что-то сказать трудно, но над антуражем виновники торжества точно поработали на славу. За ограждением — синий рояль, огненные фонтаны. А еще, судя по слитым в соцсети кадрам, весьма специфический интерьер для банкета: красные скатерти и стулья, черная посуда... Люстры, оформленные в аналогичной гамме, плюс пышные букеты маков на столах. Алые цветы — один из традиционных символов загробного мира. Короче говоря, готично. Кто-то скажет: гнетущая и мрачная атмосфера. Хотя, наверное, все вполне под стать выбранной дате, то есть — пятнице, тринадцатому.

А с другой стороны, перечисленным эпатажный сценарий праздника далеко не ограничивается.

Похоже, буквально поняли фразу "Пока смерть не разлучит нас"?

Сентиментальность не чужда всем невестам, даже если невеста – Ксения Собчак.

"Мне кажется я готова к главному дню", — пишет она, прикрепляя к публикации фото в белоснежном платье и фате.

Говорят, в белом выходить замуж можно только в первый раз, но про Ксению всегда кто-то что-то говорит, и не сказать, что ей это не нравится.

Задорно сигналящий похоронный катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас" – событие даже для светской Москвы не совсем тривиальное. Но один взгляд внутрь красного бархатного салона Mercedes Benz, и все становится на свои места.

- А почему такое интересное оформление у вас свадебной церемонии?

- Ну, так живем интересно, — отвечает жених.

Там, где традиционно в катафалке располагается гроб, сидят счастливые брачующиеся. Такую выходку следящие за торжеством называли богохульством, насмешкой или даже дурным знамением. Но оказалось, напротив, это соответствует старорусской церковной традиции.

"Хочу заметить, что, когда христиане православные молятся на сон грядущий, то есть с вечера молятся, они, как бы указывая на кровать, говорят: "Семи смерть предлежит, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит". То есть, для них кровать, как бы гроб. Хочу заметить, что кровать и гроб одинаковую имеют начинку — простыню, одеяло, подушку. Может быть, Константин и Ксения правда достигли определенного духовного уровня, что для них каждый день, как последний. И любовь для гроба", — предполагает настоятель Никольского храма в Павшинской пойме Павел Островский.

Попасть на эту громкую премьеру мечтали многие, смогли лишь избранные. Ведь это даже не совсем свадьба, скорее, перфоманс. Судите сами: муж — известный театральный режиссер, супруга — телеведущая и если не актриса, то уж артистичности ей точно не занимать, как и самоиронии.

Есть традиция, свидетельница не должна выглядеть эффектнее невесты, впрочем, правило не работает, если твоя подружка невесты — Андрей Бартенев, не сразу узнаваемый даже искушенному зрителю в облаке воздушных шаров. По признаниям модельера, приглашение на свадьбу получил, читая книгу "Сюрреалисты в жизни". Тема костюма определилась сама собой.

"Я решил, что я должен быть в составе массового освещения. Поэтому я выбрал образ с 19 лицами, как будто за Ксюшей стоит огромная толпа ее покровителей! Заходят все родственники, я замираю, как скульптура, никто даже не реагируют, подумали: в ЗАГСе украшение такое стоит. Я говорю: Здравствуйте! И они такие: Ой!" – раскрывает авторскую задумку подружка невесты, художник и модельер Андрей Бартенев.

Удивляет на этой свадьбе многое. Взять хотя бы дату — пятница, 13, еще и в полнолуние. Правда, контактеры с потусторонним уверяют – тревогу бить не стоит. День благополучный.

"Сегодня очень серьезный, интересный день. Три в одном, полнолуние, пятница и тринадцатое. И люди думают, что это демонический день, а это простой обычный день. Он и мистический. Но какая мистика? Хорошая! Это не черная магия, не мистически черный день, а хороший день, понимаете? Можно загадывать желание, можно выходить замуж, играть свадьбы!" – подчеркивает ясновидящая, таролог Галина Янко.

От мистики к божественному. Для церемонии венчания Богомолов и Собчак катафалк заменили конным экипажем. В храме Вознесения у Никитских ворот священник совершает таинство. И два венца над головами новобрачных. Тот, что над головой Ксении, держит Андрей Малахов. А на Зубовском бульваре в Музее Москвы, где проходит вечернее празднество, гости уже с нетерпением ждали молодых. И не взирая на тщательно составленные супругами виш-листы, Филипп Киркоров вместо банных полотенец и халатов дарит молодоженам песню.

"Что может подарить артист? Что может подарить Филипп Киркоров? Наверное, главную песню на сегодняшнем балу. Любимую песню, под которую они, наверное, сегодня будут совершать свой первый брачный танец. Ответственная миссия для меня!" – поясняет Филипп Киркоров.

Эта свадьба все еще поет и пляшет составом не больше 300 человек — именно эта цифра приглашенных просочилась на страницы таблоидов. Но обсуждают и, здесь даже спорить не стоит, будут обсуждать еще минимум неделю — миллионы. Легкий способ выйти замуж, заключить несколько выгодных контрактов, заработать, и вывести свою цитируемость на вершину информационного Олимпа.

"Это гениальный маркетинговый план 100%! Свадьба и вообще весь роман сделан по законам жанра PR, начиная от того, что это была страшная тайна, а теперь — это самая обсуждаемая свадьба года. И поэтому Ксения Анатольевна, конечно, гениальный пиарщик. И делает все и для обогащения, и для личного PR, и для обогащения собственных проектов" – уверена PR-специалист Анна Наварская.

Грамотный маркетинг, роскошный бал, самоирония и трикстерство. Все смешалось в доме Богомоловых-Собчак. У этой пары невероятная эклектика. Совет да любовь молодым!