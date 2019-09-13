Пожар на подстанции в Петербурге помешал началу хоккейного матча

Более 60 жилых домов в Петербурге остались без электричества из-за пожара на подстанции. Горят три трансформатора на улице Коммуны. Пожару присвоен первый, повышенный, уровень сложности. Над местом происшествия поднимался черный дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, сообщает телеканал "Россия 24".

Без электроэнергии остались 9500 жителей Красногвардейского и Невского районов Северной столицы. Подстанция была построена в 1985 году. Кроме двух петербургских районов она обеспечивала энергией Ледовый дворец и Александровскую больницу.

В Ледовом дворце из-за пожара на подстанции наблюдались перебои со светом. После того, как они были устранены, матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА начался.

В разгар пожара были обесточены 62 дома, в которых проживают до 20 тысяч человек.