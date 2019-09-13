Олимпийский чемпион по дзюдо Зайзенбахер обвиняется в изнасиловании

Знаменитый австрийский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Петер Зайзенбахер обвиняется в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Два года назад он был задержан в столице Украины, а теперь его будут судить на родине.

В октябре 2017 года Зайзенбахер был арестован в Киеве, в тот момент был главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо, сообщает французская газета L’Equipe. Долгое время Украина не отвечала на запросы Австрии о выдаче экс-дзюдоиста.

Теперь стало известно, что Зайзенбахер экстрадирован на родину, и в течение двух суток должно быть вынесено решение о его заключении под стражу в связи с обвинениями. 59-летний австриец побеждал на Олимпиадах 1984 и 1988 годов, а после завершения карьеры работал тренером, в том числе сборных Грузии и Азербайджана.