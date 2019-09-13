Что такое счастье: как Зеленский с микрофоном гостей развлекал

На Украине сегодня показали первый спектакль от так называемого режиссера Олега Сенцова. Пока, правда, в формате шоу одного актера. Зато выступил он дважды: сначала ночью сжег свою тюремную робу — демонстративно облил бензином и чиркнул спичкой под восхищенные аплодисменты, а днем на политическом форуме сделал сюрприз президенту Владимиру Зеленскому — подарил ему прозрачную банку с желто-синим флагом и попросил "как можно скорее ее наполнить". Звучит более чем двусмысленно, особенно для тех, кто помнит, как эпично сдавали анализы Зеленский и Порошенко во время предвыборной кампании. Сенцов этот контекст, видимо, упустил. Так что наполнить банку он попросил именами заключенных украинцев. Кстати, Киев уверяет, что списки для нового обмена в Москву уже передали. Впрочем, сам Зеленский пока обеспокоен другим: он сегодня встречает, а точнее, развлекает гостей из-за рубежа.

- Я не выспался и думал: что я могу сказать о счастье?

Президент Зеленский с заспанными глазами перебирает заготовленные листы с речью, а потом вдруг начинает крутить в руках микрофон, долго пытаясь его включить.

- Прежде всего я хотел бы спросить вас, просто задать один вопрос: что для вас счастье? Это как импровизация. Мы любим импровизации на Украине, поэтому мы такие счастливые.

Спускается в зал и начинает обходить гостей с микрофоном в руках. Подходит к выданному Россией Олегу Сенцову, тот кивает головой.

Президент Финляндии на вопрос, что для вас счастье, ответил Зеленскому:

- Встречать людей.

- Вчера мы встречались. Вы счастливы? - спрашивает снова Зеленский.

Когда перешли от шуток к серьезным заявлениям, согласия между президентами Финляндии и Украины стало меньше. Зеленский снова призывал к антироссийским санкциям.

"Мы можем закончить войну и вернуть свои территории, но я много раз говорил: единственный путь к этому — только дипломатия. Есть сильное оружие — это санкции. Я не устану повторять всем партнерам, помогающим нам, — я благодарен. Но иногда они начинают говорить о снятии санкций. Вы потеряете деньги? Вы серьезно? Простите, но мы каждый день теряем наших людей", — заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

У президента Финляндии, как оказалось, другая позиция.

"Заявления о том, что в результате санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, звучат давно. Этого не случилось и в ближайшем будущем не случится. Если мы будем по-прежнему думать только в категориях белое-черное, то мы потерпим поражение. У меня глубокое убеждение, что Европа должна вернуться к мирному процессу", — отвечает президент Финляндии Саули Ниинисте.

Еще один любитель антироссийский санкций — бывший президент Порошенко – сегодня, наконец, пришел на допрос в Государственное бюро расследований Украины, хотя раньше призывы явиться игнорировал. Допрос коснулся периода правления Порошенко, когда он национализировал "ПриватБанк", который до того момента принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Сегодня полиция пришла уже в банк к Порошенко. Вооруженные люди в масках блокировали проход адвокатам.

Сам Порошенко считает дело сфабрикованным.

"Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из Украины огромную сумму денег. Но почему-то в ГБР этим заниматься не хотят", — объясняет Петр Порошенко, депутат Верховной Рады, президент Украины с 2014 года по 20 мая 2019 года.

Команда Порошенко при этом продолжает хвататься за власть. 20 депутатов его партии в Раде сегодня голосовали против разгона Центральной избирательной комиссии. Несмотря на это, решение было принято. Ну, а "Слуги народа", не теряя времени, определили 35 кандидатов в новый состав ЦИК.