Москва обеспокоена: боевики в Эр-Рукбане не пускают автобусы для вывоза беженцев

Боевики отказываются пропускать автобусы ООН для вывоза беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Лагерь на сирийско-иорданской границе находится на территории оккупированной США зоны Эт-Танф. В 2014 году Амман закрыл границу из-за соображений безопасности. С тех пор гуманитарная положение находящихся там людей постоянно ухудшается.

Россия серьезно озабочена отказом боевиков пропустить автобусы, подчеркивает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Отказ беженцам в желании покинуть лагерь — еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в Эр-Рукбане в качестве живого щита, подчеркивает Бакин. Российский генерал призвал американское военное командование в зоне Эт-Танф оказать воздействие на подконтрольные формирования и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН, сообщает ТАСС.

Ранее Дамаску и Москве удалось эвакуировать из лагеря Эр-Рукбан 17 тысяч сирийских беженцев.

Война в Сирии закончилась, страна постепенно возвращается к мирной жизни, констатировал 13 сентября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров.