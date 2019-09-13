Сноуден: Россия - единственная страна, где я могу свободно говорить

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден считает Россию единственной страной, где он может говорить.

"Единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить свободно, это не Европа, это Россия", — сообщил он в интервью радиостанции "Франс интер".

По словам Сноудена, он обращался с просьбой о предоставлении убежища и к французским властям, и к властям других стран, однако эти запросы остались без ответа.

В 2014 года году ему был предоставлен вид на жительство в России на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже за раскрытие данных о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, напоминает ТАСС.