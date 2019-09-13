В МИД Украины заявили об "оттепели" в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко охарактеризовал существующие отношения Киева и Москвы как "оттепель". Он отметил, что Зеленский пытается использовать создаваемые этим потеплением возможности для того, чтобы принести мир стране. Пристайко отметил, что для возобновления мира и "украинского порядка" предстоит найти компромисс, передает РИА Новости.

В настоящее время Россия и Украина пытаются достигнуть согласия по ряду вопросов, в частности – по вопросу обмены заключенными. При Петре Порошенко прогресс в отношениях двух стран отсутствовал.

С новым президентом Украины, Владимиром Зеленским, президент России Владимир Путин уже трижды разговаривал по телефону. Стороны обсудили обмен пленными и проблему Донбасса. Во время третьего разговора лидеры обеих стран отметили, что мирный процесс в Донбассе важен для улучшения отношений Москвы и Киева.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными по формуле "35 на 35".