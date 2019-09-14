СМИ: Заворотнюк ввели в искусственную кому

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за своего крайне тяжелого состояния введена в медикаментозную кому, передает РИА Новости. Врачи разрабатывают стратегию дальнейших действий, решается вопрос об операции. Однако в нынешнем состоянии это может быть опасно для жизни пациентки.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк диагностирован рак мозга. Ее концертный директор Стас Христов опроверг данную информацию, несмотря на то, что она отменила свои выступления в театре.