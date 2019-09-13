Нижегородское "Торпедо" совершило камбэк в матче с "Йокеритом"

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало авторитетный финский "Йокерит". Гости долгое время лидировали в счете, но концовка встречи оказалась за хозяевами, которые выиграли – 6:5.

Финские "джокеры" начали игру, засучив рукава и к 23-й минуте вели 3:0 после голов Контиолы и Лехтонена (два). Хозяева в первые полчаса выглядели весьма инертными и даже когда Аляев сократил разрыв, пропустили от Иконена и счет до конца второго периода был 1:4.

В самой концовке второго отрезка Орлов снова сделал разницу "+2", а на 48-й минуте Жафяров сделал счет 3:4. Получилось, что после этого торпедовцы окончательно вернулись в игру. Несмотря на шайбу Гранта (3:5), до конца основного времени Белевич и Варнаков забили два гола и перевели встречу в овертайм, а там Баранцев принес автозаводцам победу – 6:5.

Еще в одном матче, где встречались два экс-обладателя Кубка Гагарина, казанский "Ак Барс" сумел переупрямить магнитогорский "Металлург" – 2:1. На гол Локтионова хозяева ответили точными бросками Викстранда и Зарипова.