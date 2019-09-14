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Ситуация на Украине 51 минута назад

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14 сентября 201900:22

Рада досрочно прекратила полномочия Центризбиркома Украины

Рада досрочно прекратила полномочия Центризбиркома Украины

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия Центризбиркома страны, как того и хотел президент Зеленский. Поскольку теперь его партия занимает в парламенте большинство, результат был очевиден. "За" проголосовал 341 депутат при трехстах необходимых, передает телеканал "Россия 24".

Зеленский предложил распустить ЦИК, обвинив комиссию в нарушениях во время прошедшей избирательной кампании. Но эксперты называют и другую причину: украинскому президенту и его партии нужно включить в состав Центризибркома своих представителей. Впрочем, инициативу обновить ЦИК поддержала и оппозиция.

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