На испанские курорты обрушился "ливень столетия"

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек – это данные Гражданской Гвардии. Эвакуированы уже больше трех тысяч жителей. В Аликанте и Мурсию направлены военные и техника. В правительстве Испании обещают принять все меры для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Дождей такой силы в Испании не было больше ста лет. Ливни накрыли весь юго-восток страны. Эти четверг и пятница станут для Аликанте, Валенсии и Мурсии серьезным испытанием на прочность. Между главными курортными городами прервано железнодорожное сообщение. Один из туннелей в Аликанте полностью затоплен. Людей, оказавшихся в ловушке, вывозят на лодках.

"В Аликанте, Бенидорме не прекращаются дожди, — рассказывает жительница Валенсии Наталья Портянникова. — Там творятся страшные вещи: падают деревья, топятся машины. Особенно в пригороде, в поселках. Обстановка не очень хорошая".

В аэропортах задерживаются десятки рейсов. Люди вынуждены ночевать в ожидании вылета прямо в воздушной гавани. "Мы уже стоим в очереди четыре-пять часов, — говорит туристка. – До туалета добраться нереально. Нечего есть. Сложность еще и в том, что я диабетик. Мне нужно принимать и инсулин или регулярно есть. Однако в таких условиях это делать невозможно". "Я просто возмущен! – подхватывает другой путешественник. — Я добирался сюда из Исландии с пересадками сутки. Теперь я не могу уехать, потому не найти таксистов".

У этого ливня уже есть жертвы. В городе Альбасете погибла пожилая пара. Их машину унес поток воды. Спасатели подъехали слишком поздно. Еще одной жертвой стал мужчина – он утонул в туннеле Аликанте.

Штормовой ветер сдувает грузовики, ломает деревья и изгороди. В курортном городке Гвардамар де Сегура даже пронесся небольшой торнадо.

Этот дождь измеряют центнерами: метеорологи говорят о двухстах литрах на квадратный метр земли. В валенсийском городе Айело де Мальферит река поднялась за два часа на 9 метров и снесла средневековый мост, который стоял с XVI века.

В Испании сильные перепады температур. Это объясняется редким погодным феноменом — готафрия. Дословно этот термин переводится как "холодная капля". Ночью температура опустилась от 9 до 16 градусов в зависимости от региона. Всему виной — столкновение холодных полярных фронтов.

В Валенсии и Мурсии отменены занятия в школах. 300 тысяч учеников ушли на внеочередные каникулы до конца дождей. По прогнозам, погода на Средиземноморье улучшится лишь к выходным. Дожди сместятся от испанского побережья к центру страны.