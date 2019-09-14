Звезда "Отчаянных домохозяек" попала в тюрьму за дачу взятки

Суд в США приговорил голливудскую актрису Фелисити Хаффман к 14 дням тюрьмы. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" получила срок за дачу взятки при поступлении ее дочери в колледж.

Суд также обязал Хаффман выплатить штраф в 30 тысяч долларов. Кроме того, ей предстоят общественные работы продолжительностью 250 часов. Хаффман должна явиться в тюрьму 25 октября, уточняет телеканал "Россия 24".

Это первый приговор по громкому делу о мошенничестве при приеме в американские университеты. Всего по нему проходят более 50 подозреваемых.