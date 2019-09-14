Два парада и велозаезд: в Москве перекроют ряд улиц

В субботу, 14 сентября, в связи с проведением массовых мероприятий многие улицы Москвы будут перекрыты. С 9 утра до трех часов дня будет закрыто для проезда Садовое кольцо — там пройдет парад городской техники. Также нельзя будет проехать по участку Каланчевской улицы от Садовой-Спасской до Орликова переулка, части проспекта Сахарова и дублеру Садового — от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира.

А на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. Ограничения на проезд в районе главного здания МГУ будут действовать с 5 утра до полуночи, передает телеканал "Россия 24".

В центре с 10 до 13 часов дня для проведения благотворительного велозаезда для машин закроют Каретный Ряд, Петровку, Страстной, Петровский и Сретенский бульвары.