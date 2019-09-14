Бундеслига. "Фортуна" и "Вольфсбург" поделили очки в Дюссельдорфе

Матчем между дюссельдорфской "Фортуной" и клубом "Вольфсбург" стартовала программа 4-го тура немецкой футбольной бундеслиги. Соперники провели равный матч с равными же возможностями. Итогом стала вполне закономерная ничья – 1:1.

При этом итоговый результат был установлен еще в первые полчаса игры. Хозяева открыли счет на 16-й минуте голом Гиссельманна, а гости отыгрались на 29-й после точного удара Вегорста. В дальнейшем некоторое территориальное преимущество было у "Фортуны", но с реализацией больше не заладилось ни у той, ни у другой стороны.

"Вольфбург" набрал 8 очков и вышел на чистое 2-е место, у Дюссельдорфа 4 турнирных балла и 11-я строчка таблицы. Впрочем, все конкуренты двух клубов свои матчи проведут в субботу и воскресенье.