Ла Лига. "Мальорка" и "Атлетик" обменялись незабитыми пенальти

Матчем на стадионе Iberostar Estadi на Мальорке матчем хозяев с "Атлетиком" из Бильбао стартовала программа 4-го тура чемпионат Испании в Ла Лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей, но ее концовка стала по-настоящему "валидольной": соперники последовательно не реализовали пенальти.

Более 80 минут матча получились не самыми зрелищными: гости на правах "бумажного" фаворита были чуть активнее, хозяева пытались сыграть на контратаках, но реализация с обеих сторон оставляла желать лучшего.

Но в концовке активность двух команд подарила каждой из них едва ли не 100-процентный шанс. Сначала право на 11-метровы получила "Мальорка", но Пратс не смог переиграть вратаря "Атлетика" Симона. Когда же на 89=й минуте право на пенальти получили гости, казалось, что они в шаге от 3-х победных очков. Но и Адурис не смог забить с "точки".

Итог – нулевая ничья. "Атлетик" временно занял промежуточное 2-е место, набрав 8 очков. "Мальорка" имеет 4 турнирных балла и идет на 14-й строчке таблицы. Остальные встречи 4-го тура пройдут в субботу и воскресенье.