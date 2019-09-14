Основатель французской партии "Национальный фронт" вызван на допрос

Во Франции предъявили обвинения основателю партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пену. Прокуратура обвиняет 90-летнего политика в присвоении государственных средств, сообщают французские СМИ со ссылкой на адвокатов.

Разбирательство касается дела о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте для членов ультраправой партии, передает телеканал "Россия 24". Ле Пена уже вызывали на допрос, который продлился 4 часа. Его не раз лишали депутсткой неприкосновенности, в том числе из-за неправомерного использования средств и резких антисемитских высказываний.