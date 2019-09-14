Волейболисты России выиграли второй матч на Евро-2019

В столице Словении Любляне продолжается чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. Сборная России в группе "С" провела второй матч и снова добилась победы со счетом 3:1. На сей раз проигравшей стороной оказались наши соперники из Белоруссии.

При этом россияне начали встречу ни шатко ни валко и уступили уже в первой партии – 23:25. Но в дальнейшем наши взяли себя в руки и постепенно наращивали преимущество – 25:17, 25:22, 25:10. Россияне лидируют в группе, одержав две победы.

Результаты других матчей: группа "А" – Болгария – Румыния – 3:0, Италия – Греция – 3:1, группа "В" – Сербия – Германия – 3:0, Словакия – Испания – 3:2, Бельгия – Австрия – 3:0, группа "С" – Македония – Турция – 0:3, группа "D" – Чехия – Украина – 1:3, Эстония – Польша – 1:3, Голландия – Черногория – 3:0.