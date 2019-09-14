Кайтбординг. Елена Калинина выиграла серебро на этапе Кубка мира

В китайском Вэйфане завершился второй этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине "Формула кайт". В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 15 стран. Наша Елена Калинина стала второй, уступив только американке Даниэле Мороз.

Регата в Вэйфане – одна из самых престижных в этом классе. На этапе разыгрывались рекордные для Кубка мира призовые – 60 тыс. долларов. Солидный призовой фонд и возможность проверить свои силы в условиях жесточайшей конкуренции привлекли в Китай всех сильнейших.

Россиянка Калинина – законодательница мод в мировом кайтсерфинге. На первом этапе Кубка мира в Италии воспитанница Академии парусного спорта заняла третье место, уступив только своей принципиальной сопернице Даниэлле Мороз из США и британке Элеанор Олдридж. В Китай она приехала с настроем взять реванш у соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала.

В дни регаты на северо-востоке Китая установились комфортные для гонок погодные условия, которые практически идеально подошли нашей спортсменке. Воздух в Вэйфане прогрелся до 35 градусов тепла, а сила ветра составляла 6-12 узлов. В заключительный день регаты Калинина в жесточайшей борьбе с американкой Кристин О’Брайан вырвала серебряную медаль. А победила Даниэла Мороз, которая сделала серьезную заявку на победу в абсолютном зачете Кубка мира.

"Последний день получился очень непростым, – говорит Калинина. – Кристин О’Брайан шла очень близко ко мне. Она была очень хороша в заключительных гонках, и я думала, что она обгонит меня. Я до последнего не была уверена в своем успехе, но это гонки, здесь возможно все. Я рада, что смогла показать такой хороший результат".